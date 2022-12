Sirens FC: Stéphane Sessegnon atteint la barre des 400 matchs en carrière

Entré en jeu lors de la défaite de Sirens face à Hibernians (0-1) ce weekend en championnat malte, Stéphane Sessegnon a disputé son 400è match en carrière professionnelle.

Malgré ses 38 ans, Stéphane Sessegnon continue de chausser les crampons. Après avoir sillonné la Ligue 1, la Premier League ou encore la Super Lig turque, l’international béninois a depuis déposé ses valises en première division malte chez Sirens.

Une destination qui réussit plutôt bien au capitaine des Ecureuils qui aligne les matchs avec sa nouvelle formation. Le milieu offensif a d’ailleurs disputé la rencontre de son équipe face à Hibernians ce weekend en 12è journée du championnat.

Lancé en cours de jeu, l’ancien buteur du PSG n’a pas réussi à arracher la victoire pour son club qui s’est incliné sur le score de 1-0. Une défaite qui relègue la SFC à quatre longueurs de la zone rouge.

Mais tout n’était pas noir pour Stéphane Sessegnon qui s’est offert un record de prestige. L’international béninois a en effet atteint la barre des 400 matchs en carrière. « Diego Pourri » a devancé l’ivoirien Arouna Kone, en tant que joueur africain le plus âgé à avoir disputé autant de rencontres dans les ligues européennes de première division.

Débarqué à Mans en 2006, Sessegnon a évolué au PSG, Sunderland, West Bromwich Albion, Montpellier, Gençlerbirligi et Sirens. Au cours de son périple, le joueur de 38 ans a marqué 49 buts dont 10 au PSG entre 2008 et 2011 et 18 à Sunderland (2011-2013).

Ligue française : 181 matches

Championnat d’Angleterre : 166 rencontres

Ligue turque : 46 matches

Championnat de Malte : 7 rencontres