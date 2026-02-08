Singida Black Stars – CR Belouizdad (Coupe CAF J5) : où suivre le match en direct

La cinquième journée de la Coupe de la Confédération CAF mettra aux prises Singida Black Stars et le CR Belouizdad ce dimanche 8 février 2026. Le coup d’envoi est prévu à 16h GMT au Amaan Stadium, situé à Zanzibar City.

Tenant la première place de son groupe avec neuf points, le CR Belouizdad se rend en Tanzanie avec pour objectif de confirmer sa présence en quarts de finale. Un succès offrirait aux Rouge et Blanc la possibilité d’enregistrer une quatrième victoire dans cette phase de poules et d’aborder la suite avec un avantage net.

De son côté, Singida Black Stars, troisième au classement avec quatre unités, joue sa dernière carte dans cette poule et devra absolument récolter des points à domicile pour garder un espoir de qualification. Lors de la confrontation aller, disputée à Alger, le CRB s’était imposé sur le score de 2-0.

Diffusion télévisée

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 8 pour les téléspectateurs en Algérie et dans la zone MENA. En France, la diffusion sera assurée par beIN SPORTS MAX 10, permettant de suivre le match en live depuis l’Hexagone.