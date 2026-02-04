Simon Adingra évoque son arrivée à Monaco en Ligue 1

L’ailier ivoirien Simon Adingra a signé un prêt en provenance de Sunderland pour rejoindre l’effectif de l’AS Monaco jusqu’à la fin de la saison. La présentation officielle du joueur de 24 ans a eu lieu mercredi après-midi, marquant son arrivée sur le Rocher.

Adingra revient d’une saison d’adaptation en Premier League où il avoue avoir rencontré des difficultés. Il est intervenu à 14 reprises pour un total de 658 minutes de jeu, inscrivant un but et délivrant une passe décisive au cours de cet exercice.

Accompagné par le directeur général Thiago Scuro lors de sa présentation, le nouveau Monégasque a expliqué pourquoi il a choisi le club : l’intérêt du projet, les échanges sur ses aptitudes et la discussion qu’il a eue avec l’encadrement technique l’ont convaincu. Il a affirmé vouloir profiter de cette opportunité pour aider l’équipe et faire valoir ses qualités.

Objectifs et état d’esprit