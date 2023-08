Sierra Leone – Tentative de coup d’État ratée: des officiers de haut rang arrêtés

La police sierra-léonaise a affirmé avoir arrêté « plusieurs » personnes, dont des officiers de l’armée, qui planifiaient de violentes attaques un an après les émeutes meurtrières d’août 2022 qui ont fait plus de 30 morts.

Dans un communiqué, la police sierra-léonaise a annoncé le 31 juillet avoir arrêté « plusieurs » personnes, dont des officiers de l’armée, soupçonnées de préparer une « attaque contre les institutions de l’État » dans le pays, où des élections présidentielle et législatives avaient eu lieu le 24 juin. « Les enquêtes préliminaires ont révélé que ces personnes prévoyaient de profiter des manifestations pacifiques prévues entre le 7 et le 10 août, pour déclencher des attaques violentes contre les institutions de l’État et les citoyens pacifiques », a indiqué le communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Le communiqué ajoute que les suspects prévoyaient d’utiliser les manifestations pacifiques prévues pour la semaine prochaine « comme prétexte pour déclencher des attaques violentes contre les institutions de l’État et les citoyens pacifiques ». La police n’a pas précisé le nombre de personnes arrêtées ni leurs noms.

La Sierra-Leone, petit État ouest-africain parmi les moins développés au monde, a tenu des élections générales le 24 juin. Le président Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat dès le premier tour, selon des résultats officiels, que l’opposition conteste.

Les observateurs internationaux ont relevé des « incohérences statistiques » et condamné un « manque de transparence » dans le décompte des voix après le vote. L’opposition a refusé de participer à tout poste de gouvernance, aussi bien local que national, et a pris la décision de boycotter le Parlement.