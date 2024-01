Sierra Leone – Tentative de coup d’Etat: le Nigéria offre l’asile à l’ex-président Ernest Koroma

- Publicité-

Selon la presse ghanéenne, l’ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, devrait arriver ce jeudi au Nigeria après avoir obtenu l’asile politique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Inculpé pour son rôle présumé dans la « tentative de coup d’État » perpétrée le 26 novembre en Sierra Leone, Ernest Koroma ne restera visiblement pas dans le pays jusqu’à son procès. Selon la presse ghanéenne, l’ex-président devrait atterrir ce jeudi au Nigéria après avoir obtenu l’asile politique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

L’annonce de l’arrivée de Koroma a été faite par le biais d’un avis public signé par le ministre sierra-léonais de l’Information et de l’Éducation civique, Chernor Bah. Selon l’avis, la République de Sierra Leone a officiellement inculpé Koroma le mercredi 3 janvier 2024. Les accusations comprennent la trahison, l’erreur de trahison et deux chefs d’accusation d’hébergement, à la suite d’enquêtes sur la tentative de coup d’Etat.

Dans une lettre datée du 2 janvier dernier et adressée à l’actuel président de la Sierra Leone, Julius Bio, le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, avait demandé la relocalisation temporaire de l’ancien président à Abuja, au Nigeria.

La correspondance, également envoyée au président nigérian Bola Ahmed Tinubu , au président ghanéen, Nana Akufo-Addo, et au président sénégalais, Macky Sall, a évoqué la nécessité d’assurer la sécurité et le bien-être d’Ernest Bai Koroma pendant la procédure judiciaire en cours. La lettre affirmait l’engagement de la CEDEAO à favoriser la paix, la stabilité et l’État de droit dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Le 26 novembre, des individus armés ont attaqué une caserne militaire, une prison et d’autres lieux à Freetown, tuant plus de 20 personnes dans ce que le gouvernement a qualifié plus tard de coup d’État manqué. 80 personnes suspectées ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire dont l’ancien président Ernest Bai Koroma, 50 ans, et cinq officiers militaires licenciés.