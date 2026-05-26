Premier gouvernement de Romuald Wadagni: les ministres entrent en fonction dès ce mardi

À peine investi, le président Romuald Wadagni met son gouvernement au travail. Ce mardi 26 mai 2026, les 27 ministres de son premier cabinet prennent officiellement service à travers une série de passations de charges.

Selon les informations recueillies, la procédure démarre par les nouveaux entrants. Parmi eux, Aristide Médenou, Corinne Amori Brunet, Sèdami Mèdégan Fagla, Gildas Agonkan, Clément Kouchadé, Janvier Yahouédéou et plusieurs autres figures sont attendus pour leurs premières prises de fonction.

Le gouvernement Wadagni compte 24 portefeuilles, dont 7 anciens ministres reconduits, 17 nouveaux visages et 6 femmes. Cette composition illustre un équilibre entre continuité et renouvellement.

Dans son discours d’investiture, le président a insisté sur la dynamique de développement qu’il entend déployer : « Après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair : faire en sorte que la force retrouvée de notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. »

Les promesses de campagne du projet « Plus loin, ensemble » laissent désormais place à l’action, avec une équipe gouvernementale mobilisée dès les premières heures du mandat pour traduire les ambitions présidentielles en réformes concrètes.