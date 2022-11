Sierra Leone: de vifs débats sur une réforme électorale tournent au pugilat entre députés (Vidéo)

Une bagarre entre députés a éclaté mercredi au sein du Parlement sierraléonais au cours d’un débat sur une proposition de modification du système électoral, à six mois de la présidentielle, selon des images diffusées par des médias locaux.

Une bagarre a éclaté au parlement de la Sierra Leone mercredi alors que les législateurs débattaient d’une proposition de changement du système électoral pour permettre une représentation proportionnelle lors des élections de l’année prochaine, ont rapporté les médias locaux. Sur une vidéo, on peut voir des représentants du parti au pouvoir, le Sierra Leone People’s Party (SLPP), et du parti d’opposition, le All People’s Congress (APC), se donner des coups de poing et jeter des chaises.

À un moment donné, ce qui semble être un grand vase décoratif est jeté à travers l’hémicycle et ainsi de suite. Certains députés impliqués dans la bagarre ont été expulsés de l’hémicycle par des agents de sécurité, a indiqué à l’AFP un journaliste local présent dans la salle. Le débat a pu ensuite se poursuivre dans le calme.

Le vote de juin verra le président Julius Bio, qui a été élu pour la première fois en 2018, disputer un second mandat. La semaine dernière, les législateurs ont adopté une loi visant à introduire un quota de genre dans tous les postes élus et nommés avant l’élection de l’année prochaine, ce qui avait été une promesse de campagne majeure du président en 2018.

Malgré un sol regorgeant de diamants, la Sierra Leone est un des pays les moins développés au monde. L’ancienne colonie britannique et ses huit millions d’habitants, frappée par une guerre civile de 1991 à 2002 puis l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, est maintenant éprouvée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.