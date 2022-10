Sidiki Diabate: cette prière du chanteur KS Bloom pour leur projet commun

Le chanteur ivoirien Ks Bloom a prié Dieu pour l’obtention d’un bon résultat pour un projet qu’il prépare avec le chanteur malien Sidiki Diabate.

L’artiste Ivoirien Ks Bloom et Sidiki Diabate sont en pleine collaboration pour la réalisation d’un projet commun. La mèche a été vendue par le chanteur Ivoirien de musique gospel KS Bloom sur son compte Instagram.

Dans une vidéo, on peut voir clairement Sidiki Diabate, KS Bloom et leurs équipes respectives. D’abord, c’est Sidiki Diabate a pris la parole pour prier conformément à la religion musulmane avant que Ks Bloom n’opte pour le christianisme.

« Père Éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur parce que cette aventure démarre enfin. Il y a eu plusieurs complications mais tu as permis que ça commence aujourd’hui. C’est ton temps. Nous sommes là, Père Éternel, pour donner le meilleur de nous. Je prie pour chacun de mes frères, je prie pour tout le monde, que ce soit les artistes, que ce soit la caméra, que ce soit la production. Que tout le monde soit inspiré par toi, qu’on donne un bon résultat. Et j’ai prié pour mes frères. Au nom de Jésus, Amen », a prié Ks Bloom.

Pour l’heure, les deux célébrités n’ont pas dévoilé le nom de ce projet commun. Toutefois, comme ils sont tous des artistes, il pourrait bien s’agir d’un featuring qui fera grand.