Si la France entre en guerre, elle ne tiendrait pas une semaine

Pour expliquer ses propos, il soutien que la France fait usage de ses armes et munitions sur des théâtres d’affrontements et donc n’en stocke pas simplement comme certains pays d’Europe. «Il faut bien comprendre les choses, d’abord la France utilise actuellement des munitions sur la bande sahélo-saharienne avec Barkhane, donc nous ne sommes pas comme d’autres pays européens à regarder nos stocks, nous les utilisons aussi», a-t-il expliqué.

Le sénateur LR du Val-de-Marne, Christian Cambon, a estimé mardi, que les réserves de munitions de l’armée française étaient à ce point basses, que, selon certaines de ses sources, elles pourraient assurer une autonomie de «quatre jours» au maximum. Dans une déclaration sur RFI, il a indiqué que «Je ne force pas le trait, je pense même que mes informations sont encore optimistes par rapport à la réalité sur un certain nombre de points». Il poursuit en soulignant que «le point le plus flagrant ce sont les munitions.»

