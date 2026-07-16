Shy’m remercie Jérémy Frérot après Fort Boyard mais dit ne plus vouloir y participer

Samedi 18 juillet 2026, France 2 diffuse un numéro de Fort Boyard marqué par la présence du chanteur Jérémy Frérot en tant que capitaine d’équipe et de la chanteuse Shy’m , qui ont rejoint la distribution pour une émission au profit de la Surfrider Foundation Europe , association dédiée à la protection des océans, lacs et rivières.

Le tournage, réalisé au large de la Charente-Maritime, a été éprouvant pour Shy’m. Sur son compte Instagram, mercredi 15 juillet 2026, la chanteuse a partagé des images et des mots revenant sur une expérience difficile : elle a remercié Jérémy Frérot de l’avoir embarquée dans l’aventure, tout en affirmant qu’il s’agissait de sa « troisième et sûrement ma dernière » participation, accompagnant cette formule de la remarque « je n’ai jamais eu aussi peur ». Ces éléments proviennent des publications rendues publiques par l’artiste.

Les photographies et vidéos publiées en coulisses la montrent visiblement inquiète lors des épreuves. Shy’m, âgée de 40 ans et récemment devenue maman, a notamment affronté la séquence opposant les candidats à Salomé Marchal, dite Lady Boo, lors de l’épreuve des cotons-tiges suspendus au-dessus du vide, une épreuve réputée pour son intensité physique et psychologique.

Le calvaire et les frayeurs de Shy’m face à Lady Boo

Cette édition spéciale mobilise plusieurs personnalités autour de la collecte de fonds pour la Surfrider Foundation Europe. Outre Jérémy Frérot et Shy’m, le casting comprend la championne d’escrime Manon Apithy-Brunet, le rugbyman Nans Ducuing, le journaliste Paul Larrouturou et Thierry, présenté comme directeur d’agence bancaire, qui ont tous relevé les différentes épreuves du fort.

Le programme de l’émission a été modifié par la nouvelle formule introduite cette saison : après 23 années de présentation par Olivier Minne, Cyril Féraud a pris le relais. Connu pour avoir incarné le personnage de Cyril Gossbo sur le fort, Cyril Féraud a instauré des règles supplémentaires. Dans la version actuellement diffusée, si une équipe ne parvient pas à récupérer les sept clés dans le temps imparti, les candidats doivent effectuer des sacrifices pour pouvoir accéder à la Salle du Trésor.

Pour Jérémy Frérot, la participation à Fort Boyard intervient alors qu’il traverse une période de vie marquée par des changements personnels. Le chanteur a été marié à la nageuse Laure Manaudou de 2018 à 2024 ; le couple est parent de deux garçons, Lou et Sacha. Après cette séparation, Jérémy Frérot a sorti un titre intitulé Adieu, présenté comme un morceau à tonalité confessionnelle.

Les extraits publiés par les participants et les images diffusées avant la diffusion ont été relayés sur les réseaux sociaux, et l’épisode dédié à la Surfrider Foundation Europe est programmé pour être diffusé samedi 18 juillet 2026 sur France 2.