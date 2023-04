Shakira: l’étrange confidence de Wanda Nara sur l’ex de Piqué

Connue pour ses sorties médiatiques à polémique, Wanda Nara a encore enflammé les médias sociaux. Et cette fois-ci, la compagne de Mauro Icardi a jeté son dévolu sur Shakira, l’ex-compagne de Gérard Piqué.

La discrétion de Wanda Nara lors du passage de son mari, Mauro Icardi, au Paris Saint-Germain contraste avec la médiatisation à outrance dont elle fait l’objet à l’étranger. L’agente et épouse du buteur argentin ne se prive pas de mettre en scène sa vie privée, si bien que les épreuves traversées par le couple Icardi sont devenues une véritable télénovela en Amérique du Sud, mais aussi en Turquie où Icardi évolue cette saison en prêt.

Le dernier événement en date a trait aux accusations d’infidélité que Mauro Icardi et Wanda Nara se lancent mutuellement. Cette dernière, qui a souvent exprimé sa douleur en dénonçant les agissements du joueur, est mise en cause pour avoir eu une liaison avec un autre footballeur, Keita Baldé.

- Publicité-

Invitée à s’exprimer sur les infidélités dans des propos accordés au média Clarin, Wanda Nara a tenté une analogie étrange en comparant son couple à celui que formait la chanteuse Shakira avec Gérard Piqué. Lorsque son interlocuteur lui a fait remarquer qu’elle avait une position plus avantageuse que la pop star colombienne en matière d’infidélité, Wanda Nara a répondu promptement : « Mais Shakira a réussi quatre succès consécutifs dans la musique… Je les adore. Je danse sur toutes ses musiques. »

Entre les lignes, Wanda Nara a admis ne pas avoir la force de caractère de Shakira pour faire face à ses problèmes conjugaux. « Je ne sais pas comment j’étais… Personne n’est à l’abri de l’infidélité », a-t-elle déclaré. « À un moment donné de votre vie, vous la pratiquez ou vous la subissez. Je ne sais pas ce qui est mieux ou pire. Aujourd’hui, l’infidélité est très équilibrée entre les hommes et les femmes. Autrefois, c’était plus une chose de gars. L’infidélité est très ancienne. Les nouvelles générations vivent l’amour différemment et nous apprennent beaucoup de choses. Elles sont plus libres et plus détendues… », a conclu la femme d’affaires.

Articles similaires