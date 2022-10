Shakhtar-Real Madrid : les compos officielles, avec Benzema et Hazard

Le Real Madrid affronte le Shakhtar Donetsk ce mardi à 20h (GMT+1) au Stadion Wojska Polskiego (Varsovie), à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le Real Madrid se déplace à l’extérieur ce mardi soir pour affronter le Shakhtar Donetsk (club ukrainien) à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Une rencontre délocalisée au stade Wojska Polskioego de Varsovie en Pologne, l’Ukraine étant toujours en conflit armée avec la Russie. Auteurs d’un parcours sans faute jusqu’ici (3 victoires en 3 sorties), les Madrilènes valideraient leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de succès.

Et pour ce duel important, Carlo Ancelotti a fait tourner son effectif. Dans con 4-3-3 habituel, Lunin est une nouvelle fois alignée en l’absence de Thibaut Courtois. En défense, Lucas Vasquez, Nacho, Rüdiger et Ferland Mendy ont été titularisés. Au milieu, Tchouameni accompagne Kroos et Valverde. Enfin en attaque, Eden Hazard prend la place de Vinicius Jr. Karim Benzema est bien aligné en pointe. Rodrygo complète le trio offensif. En face, Le Shakhtar est de nouveau en 4-1-4-1.

Les compos officielles

Real Madrid: Lunin – Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy – Tchouaméni, Kroos, Valverde – Hazard, Rodrygo, Benzema

Shakhtar: Trubin – Mykhaylichenko, Matviyenko, Bondar, Konoplia – Stepanenko – Mudryk, Sudakov, Bondarenko, Traoré – Zubkov