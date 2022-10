Shakhtar – Real Madrid : Carlo Ancelotti a tranché pour Karim Benzema

Carlo Ancelotti va titulariser Karim Benzema, de retour de blessure, pour le match de la quatrième journée de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Shakhtar ce mardi.

Le Real Madrid se déplace à l’extérieur ce mardi soir (20h, GMT+1) pour affronter le Shakhtar Donetsk (club ukrainien) à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Une rencontre délocalisée au stade Wojska Polskioego de Varsovie en Pologne, l’Ukraine étant toujours en conflit armée avec la Russie. Auteurs d’un parcours sans faute jusqu’ici ( 3 victoires en 3 sorties), les Madrilènes valideraient leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de succès.

Dans le groupe convoqué pour ce duel figure Karim Benzema, de retour après avoir manqué le match contre Getafe (victoire 1-0) le week-end dernier pour blessure. Et le français reprendra sa place de titulaire contre les Ukrainiens, comme l’a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. “… Karim va bien. Il est clair qu’il va débuter ce match”, a déclaré le technicien italien.

Des propos détaillés par AS ce matin qui explique qu’ «Ancelotti annonce la titularisation du Français contre le Shakhtar en vue du Clasico. Kroos et Modric seront également dans un onze dans lequel on peut s’attendre à quelques nouveautés. Une victoire permettrait à Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale.»

Muet depuis plusieurs semaines, Karim Benzema va donc tenter de retrouver le chemin des filets ce soir contre le Shakhtar. Et pour y arriver, il pourra compter sur son fidèle acolyte Vinicius Jr, passé dans une autre dimension cette saison que ce soit en termes de buts ou de passes décisives