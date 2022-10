Shakhtar 1–1 Real Madrid: « Nous avons très mal joué », Carlo Ancelotti

Grâce à un but tardif de Rüdiger, le Real Madrid a arraché le nul (1-1) contre le Shakhtar, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions mardi soir, et s’est qualifié pour les huitièmes de finale. En conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a livré son analyse du match.

Le Real Madrid se déplaçait en Pologne pour affronter le Shakhtar Donetsk ce mardi soir, pour le compte de la quatrième journée de la Coupe aux grandes oreilles. Les Madrilènes n’avaient besoin que d’un match nul pour se hisser au tour suivant. Et les hommes de Carlo Ancelotti se sont fait peur mais ont décroché leur ticket grâce à un but tardif de Rüdiger. Les Ukrainien avaient ouvert le score juste au retour des vestiaires, avant que l’international Allemand ne s’arrache sur un centre de Toni Kroos pour offrir la qualification en huitièmes de finale aux siens, se blessant au passage au visage.

Après la rencontre, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse pour livrer son impression sur la prestation de ses joueurs. Même si le technicien italien a apprécié la qualification pour les huitièmes, il n’a pas trop aimé le visage présenté par son équipe. « De manière générale, l’équipe s’est conformée. Nous sommes en huitièmes de finale et nous avons montré une fois de plus que nous n’abandonnons jamais. Nous avons très mal joué ce soir, mais cela peut arriver dans le football. L’important est que lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, n’abandonnez pas. Nous avons essayé jusqu’au bout », a-t-il déclaré avant d’appuyer ses propos.

« Nous avons mal joué, car c’est parfois ce qui arrive dans le football. En première mi-temps, nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions car nous avons essayé de jouer plus à l’intérieur qu’à l’extérieur et le match était plus compliqué après avoir encaissé le but. Nous avons mal joué, mais nous nous sommes qualifiés. Seules les équipes classées pour les huitièmes de finale peuvent remporter la Ligue des Champions », a-t-il complété.

Désormais, le Real Madrid a les yeux tournés vers la Liga et le Clasico contre le FC Barcelone dimanche prochain. Une victoire des Merengue au Santiago Bernabeu leur permettra de reprendre la première place du championnat. Mais pour y arriver, il faudra jouer bien mieux que ce mardi soir contre le Shakhtar.