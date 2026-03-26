Seychelles et Lesotho font match nul

Le premier acte du tour préliminaire des qualifications à la CAN 2027 entre les sélections des Seychelles et du Lesotho n’a livré ni but ni vainqueur : 0-0. Jouée sur terrain neutre au stade Toyota de Bloemfontein, la rencontre a été marquée par une grande retenue tactique et de rares occasions franches, si bien que les deux gardiens sont restés inactifs sur le plan des filets.

Au-delà du score vierge, le contexte du match apporte quelques éléments d’analyse. Le Lesotho a évolué à proximité de ses frontières, dans un environnement sud-africain qu’il connaît bien, ce qui pouvait constituer un avantage. Mais les joueurs des Seychelles, officiellement désignés comme « équipe à domicile » pour cette manche, ont fait preuve d’une organisation défensive solide pour neutraliser les velléités adverses.

Le verdict de cette confrontation demeure donc suspendu : aucune des deux équipes n’a pris l’ascendant avant le retour. Les failles n’ont pas été exploitées, et les deux délégations repartent avec l’opportunité de faire basculer la qualification en leur faveur lors de la deuxième confrontation.

Retour décisif le 29 mars à Bloemfontein

Les mêmes protagonistes se retrouveront le 29 mars, encore au stade Toyota de Bloemfontein, pour jouer la manche retour. L’équipe qui s’imposera sur l’ensemble des deux rencontres décroche son billet pour la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Si une nouvelle égalité venait à se produire, les modalités de départage prévues par la compétition — notamment la prise en compte éventuelle des buts marqués à l’extérieur ou une séance de tirs au but — seraient mises en œuvre.

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