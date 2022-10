Séville: Julen Lopetegui viré après la débâcle face à Dortmund

Le FC Séville a annoncé mardi soir le licenciement de son entraîneur Julen Lopetegui, quelques minutes après la lourde défaite des Andalous face à Dortmund (1-4) en Ligue des champions.

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Massacré avec le FC Séville par le Borussia Dortmund (1-4), mardi soir, lors de la troisième journée de Ligue des champions, Julen Lopetegui a été licencié. Le technicien espagnol a été remercié par ses dirigeants, quelques minutes seulement après le match.

«Le Sevilla FC a limogé Julen Lopetegui en tant qu’entraîneur de l’équipe première après le choc entre l’équipe du Nervión et le Borussia Dortmund mercredi. Lopetegui clôture une étape réussie avec trois magnifiques campagnes au cours desquelles les objectifs ont été plus qu’atteints et une quatrième saison au cours de laquelle, cependant, les résultats n’ont pas été au rendez-vous, le Sevilla FC obtenant cinq points sur 21 possibles en Liga», peut-on lire dans le communiqué du club.

Le coach de 56 ans fait notamment les frais du début de saison catastrophique du club andalou qui végète à la 17è place en Liga avec seulement une victoire depuis le début du championnat. En Ligue des champions, les Rojiblancos traînent un bilan médiocre de deux défaites et un nul en trois sorties.

ℹ️ Julen Lopetegui deja de ser entrenador del Sevilla FC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2022