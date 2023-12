Séville: éliminé avec son équipe, Sergio Ramos dézingue l’arbitre

-Publicité-

Battu par le RC Lens (1-2) mardi, le FC Séville ne disputera plus aucune compétition européenne cette saison. Une désillusion pour les Andalous et leur capitaine Sergio Ramos qui s’en est pris à l’arbitrage après la rencontre.

A l’instar de ses déboires en Liga où il végète en championnat, avec une équipe qui patauge dans les basfonds du tableau, le FC Séville ne réussi pas non plus en Ligue des champions. Les Andalous sont éliminés de la C1 après leur nouvelle défaite, face au RC Lens (1-2) mardi soir. Une quatrième défaite de suite pour les Sévillans qui ne seront pas non plus reversés en Europa Ligue, ayant fini à la dernière place du groupe B.

Et pourtant, les poulains du coach Diego Alonso auraient pu arracher leur place pour la C3 face aux Lensois. Malgré un bon match disputé dans l’ensemble, les Espagnols ont été punis sur un penalty transformé par Frankowski à l’heure de jeu et un but en toute fin de partie, signé Fulgini.

Au grand regret du défenseur central andalou Sergio Ramos (37 ans, 5 matchs et 2 buts en LdC cette saison), buteur à Bollaert et très irrité contre l’arbitre Elix Zwayer. « Je me tenais la tête en voyant le penalty. C’est fou. J’ai toujours été un partisan de la VAR, qui est là pour aider en cas de doute, pour donner une chance de voir et de prendre la bonne décision. Après une première période impressionnante où nous n’avons pas marqué, la seconde période a été un peu plus ouverte… avec un penalty que seul l’arbitre a vu. Je suis blessé par la manière dont cela s’est passé. C’est le football. Parfois, tu perds et tu félicites l’adversaire quand il est meilleur, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui« , a fustigé l’Espagnol auprès de Movistar +.