Serie A: Victor Osimhen lance le choc Naples-Inter

L’attaquant des Super Eagles, Victor Osimhen, a révélé que Napoli serait à son meilleur lorsqu’il affronterait l’Inter Milan lors du premier match de l’année 2023 des Partenopei.

Napoli a connu un excellent début de saison en Serie A, récoltant 41 points en 15 matchs. Les Partenopei sont également la seule équipe avec le PSG à n’avoir pas encore subi de défaite dans les cinq grands championnats européens.

Compte tenu de leur début de saison fulgurant, les Napolitains sont favoris pour remporter le Scudetto. Ils sont au sommet de la Ligue, huit points au-dessus de l’AC Milan, deuxième. Cependant, le titre est encore loin d’être scellé. Et la deuxième moitié de saison s’annonce rude pour les hommes de l’entraîneur Luciano Spalletti. Naples se déplace en effet sur la pelouse de l’Inter le 4 janvier au Giuseppe Meazza. Un duel où la défaite pourrait les mettre dans une mauvaise position.

Avant le match, le tueur à gages nigérian, Victor Osimhen, est optimiste et concentré. Il insiste sur le fait que le Napoli ne baissera pas sa garde contre les Nerazzurri. « Nous avons hâte de jouer contre l’Inter Milan », a déclaré Osimhen à Napoli Magazine. « Aucun d’entre nous ne pense que ces huit points d’avance sur le second donnent des garanties pour l’avenir. Le championnat est très long et nous savons qu’il ne faut jamais baisser les bras pour conserver la première place« , a ajouté l’attaquant des Super Eagles.

« C’est juste ça. Il faut continuer comme on l’a fait tout au long de la saison. Nous devons travailler dur, comme si nous n’étions pas devant tout le monde au classement, sans penser à notre prochain faux pas. L’Inter, c’est un super face à face, on a envie de gagner mais ce ne sera pas facile« , a-t-il conclu.

Napoli n’a pas réussi à vaincre l’Inter Milan lors de ses cinq dernières rencontres. Mais avec la qualité dont ils ont fait preuve cette saison et avec leur arme fatale, auteur de 10 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues, les Gli Azzurri peuvent revendiquer une victoire face au rival milanais.