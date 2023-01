Serie A: Samuel Umtiti victime d’insultes racistes

Le défenseur de Lecce, Samuel Umtiti, a été la cible d’insultes racistes de la part des supporters romains, lors de la victoire de son équipe face au Lazio Rome (2-1), mercredi.

En course pour le maintien, Lecce a frappé un gros coup mercredi, en s’imposant à domicile face à la Lazio Rome. Réalistes, les locaux ont remporté le match sur le score de 2-1. Une victoire précieuse qui permet aux promus de s’éloigner d’avantage de la zone de relégation.

Malheureusement, la rencontre a été entachée par des cris racistes venant des supporters de l’équipe visiteuse. Ces derniers ont en effet proféré des insultes contre le défenseur français Samuel Umtiti et l’international zambien Lameck Banda. Un incident qui a contraint l’arbitre de la partie à arrêter le match. Mais l’ancien joueur du Barça, qui a tout de même essuyé quelques larmes, a demandé à ce que le match reprenne dans cet atmosphère nauséabonde, comme c’est souvent le cas en Italie.

Mais ce nouveau scandale a créé un véritable tollé au sein de la communauté sportive. Les réactions d’indignation se sont multipliées. Sur son compte Twitter officiel, Lecce a écrit: «les chants racistes ont été submergés par les encouragements. Le peuple jaune et rouge s’est mis à hurler un seul nom : Samuel Umtiti».

Le président de Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a aussi soutenu son joueur. «Lorsque l’arbitre a arrêté le match, attendant que le speaker réclame la fin des chants racistes, Umtiti a demandé à ce qu’il reprenne, car il voulait répondre aux insultes reçues sur le terrain. Il a réagi comme un vrai champion.»

Critiqué pour son geste à polémique lors des hommages au Roi Pelé, décédé le weekend dernier, où il s’est permis un selfie avec la dépouille de l’illustre disparu, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également haussé le ton:

« Solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda. Disons haut et fort : non au racisme (…) Que la grande majorité des fans, qui sont de bonnes personnes, se lèvent pour faire taire tous les racistes une fois pour toute », a-t-il écrit à côté d’une photo d’Umtiti et Banda.

