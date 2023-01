Serie A: Naples dévoile un maillot spécial « Saint-Valentin »

Pour la Saint-Valentin, le Napoli, actuel leader de Serie A, a dévoilé ce mardi un maillot spécial, avec un immense dessin de baiser pour symboliser le « premier amour ».

La Saint-Valentin, la traditionnelle fête de l’amour, est dans un peu moins d’un mois, et le Napoli compte marquer le coup. En effet, l’actuel leader du championnat italien et Armani ont dévoilé ce mardi un maillot en édition limitée sur le thème de cette fête. Le haut est blanc et rouge, avec surtout un énorme dessin de bisou au rouge à lèvres pour symboliser le « premier amour ».

È lei ‘𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙢𝙤 𝙖𝙢𝙢𝙤𝙧𝙚, la maglia del Napoli! ❤️‍🔥



La maglia San Valentino Limited Edition la trovi qui 😍👇

Official Web Store: https://t.co/XmWZkZzHdV

Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW

Official Store: https://t.co/8t3FvYgTRB



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/NICagAEHtc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2023

Cette tunique spéciale, qui est déjà mise en vente, sera portée par les Partenopei ce mardi soir (21h, GMT+1) pour le match de Coupe d’Italie contre Cremonese. Pour rappel, le club italien avait déjà fait pareil en fin d’année, sortant un maillot spécial pour Noël. Certainement une manière pour la direction napolitaine de toucher un nouveau public et de générer des revenus supplémentaires.

Cette saison, le Napoli est intenable et semble se diriger tout droit vers le titre de Serie A. Les Gli Azzurri sont leaders du championnat italien, avec neuf points d’avance sur le deuxième, le Milan AC. Les hommes de Luciano Spalletti sortent d’ailleurs d’une victoire éclatante 5-1 contre la Juventus. Une forme étincelante des Napolitains, due notamment à leur force collective mais également à Victor Osimhen. L’attaquant nigérian est le meilleur buteur du club, toutes compétitions confondue, avec 13 réalisations