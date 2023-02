Serie A: le Milan AC se relance contre le Torino, grâce à Giroud

Le Milan AC s’est imposé contre le Torino (1-0), ce vendredi soir, à l’occasion de la 22è journée de Serie. Olivier Giroud a inscrit l’unique but de la rencontre.

Le Milan AC a clairement été sur une très mauvaise pente ces dernières semaines en championnat. Les Milanais ont enchaîné 5 matchs sans victoire en Serie A, dont 3 défaites de rang. Une mauvaise spirale à laquelle ont mis fin les hommes de Stefano Pioli ce vendredi soir. En effet, à l’occasion de la 23è journée du championnat italien, les Rossoneri se sont imposés, devant leur public, sur la plus petite des marges (1-0) contre le Torino.

Dans une première mi-temps animée, les deux équipes se neutralisaient et le score était toujours nul et vierge à la pause. C’est en seconde période que le Milan AC va trouver la faille, grâce à deux internationaux Français. Ainsi, Théo Hernandez servait parfaitement le numéro 9 Olivier Giroud, qui terminait l’action d’une belle tête décroisée pour tromper la vigilance de Vanja Milinković-Savić (1-0, 62e). Malgré des tentatives de part et d’autre dans le reste du match, le tableau d’affichage ne bougeait plus.

Le Milan AC décrochait donc une victoire importante, sous les yeux de Zlatan Ibrahimovic, de retour dans le groupe mais qui n’est pas entré en jeu. Grâce à ce succès, les Milanais remontent provisoirement sur le podium avant d’affronter Tottenham en Ligue des champions dans quelques jours. De son côté, le Torino marque un coup d’arrêt, après être resté invaincu lors de ses trois derniers matchs.