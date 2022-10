Serie A : l’AC Milan dompte la Juventus et retrouve le podium

L’AC Milan a dominé la Juventus (2-0), ce samedi à San Siro, lors du choc tant attendu de la 9ème journée de Serie A.

C’était le choc de cette neuvième journée du championnat italien. Après une défaite contre Chelsea (3-0) en Ligue des champions, le Milan AC recevait ce samedi la Juventus pour l’un des plus gros matchs de la saison en Italie. Une rencontre palpitante qui a tourné en faveur des Rossoneri qui l’ont emporté sur le score de 2-0.

Devant leur public, les Milanais ouvraient la marque en toute fin de première mi-temps. Olivier Giroud trouvait Fikayo Tomori sur la trajectoire de sa frappe après un corner de Théo Hernandez mal dégagé par la défense turinoise. Le défenseur anglais ne se faisait pas prier pour battre Wojciech Szczesny (45e+1). Au retour des vestiaires, l’AC Milan profitait de la baisse de régime de son adversaire pour accentuer son avance au tableau d’affichage.

Brahim Diaz récupérait le ballon au milieu de terrain, effectuait un grand pont sur le capitaine de la Juventus, Leonardo Bonucci, avant de conclure par une frappe (2-0, 54e). Le match prenait fin sur cette différence, malgré plusieurs occasions de part et d’autre. Avec cette victoire, l’AC Milan retrouve le podium et la troisième place de Serie A en attendant la suite de cette 9ème journée. De son côté, la Juventus inquiète de plus en plus avec une triste huitième place dans le championnat italien.

Plus tôt dans la journée, l’Inter Milan s’était imposé sur la pelouse de Sassuolo (2-1). Un doublé d’Edin Dzeko (44è, 75è) permettait aux Intersites d’enchaîner après leur courte victoire contre le FC Barcelone (1-0) en Ligue des champions. Au classement, L’Inter est septième et passe devant la Juventus et son adversaire du jour.