Serie A: la Juventus sombre à Monza, Angel Di Maria voit rouge

La Juventus s’est inclinée (1-0) ce dimanche, sur la pelouse du promu Monza à l’occasion de la 7è journée de Serie A. Angel Di Maria s’est fait exclure pour un geste dangereux.

La crise se poursuit à la Juventus Turin. Auteur d’un début de saison très décevant, malgré un mercato estival ambitieux, le club turinois s’est incliné ce dimanche sur la pelouse de Monza. Une équipe promue en Serie A cette saison, et qui remporte là sa première victoire dans ce nouvel exercice du championnat italien. Dès le début de la partie, les protégés de Massimiliano Allegri, battus mercredi dernier en Ligue des champions par Benfica (1-2), se sont montrés en manque de confiance.

Un constat confirmé à la 40è minute de jeu, quand Angel Di Maria se faisait exclure de la rencontre pour un coup de coude porté à un adversaire qui le pressait trop à son goût. Réduit à 10, le club turinois a tenu le score nul et vierge jusqu’à 74’ et ce but de Gytkjaer qui punissait les Piémontais pour offrir la victoire à Monza (1-0).

La Juventus n’a plus gagné depuis 5 rencontres toutes compétitions confondues et pointe à la 8è place du championnat. Monza est 18è. Dans les autres rencontres, la Fiorentina s’est imposée face à l’Hellas Vérone, avec un but Jonathan Ikoné. La Lazio Rome, de son côté, s’est baladée sur la pelouse de Cremonese et grimpe à la 5e place du classement.

Les résultats des matches de 14h (GMT+1) en Serie A

Monza 1-0 Juventus : Gytkjaer (74e)

Fiorentina 2-0 Hellas Vérone : Ikoné (13e), Gonzalez (90e)

Cremonese 0-4 Lazio Rome : Immobile (7e, 21e), Milinkovic-Savic (45+2e), Pedro (79e)