Serie A: la Juventus réagit à sa lourde sanction

Sanctionnée par la Fédération italienne de football qu lui a retiré 15 points pour des irrégularités dans sa gestion financière, la Juventus a réagi à travers un communiqué sur ses canaux officiels.

« La Cour d’appel fédérale, présidée par Mario Luigi Torsello, a accepté en partie l’appel de la Procura Federale (Procureur de la FIGC) sur la révocation partielle de la décision de la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite no. 89 du 27 mai dernier, sanctionnant la Juventus de 15 points de pénalité à purger au cours de la saison de football actuelle… », a annoncé ce vendredi la Fédération italienne de football.

Une lourde sanction infligée aux Bianconeri pour les méthodes peu orthodoxes utilisées ces dernières saisons par la direction turinoise pour contourner le fair-play financier. De quoi faire chuter la Juve dans le classement de la Serie A, avec les hommes de Massimiliano Allegri qui passent de la 3è à la 10è place.

Mais la Juventus ne compte pas accepter cette décision et entend faire appel de sa sanction. Dans un communiqué sur son site officiel, le géant italien regrette « la pénalité de 15 points au classement pour la Juventus à purger dans la saison de football en cours et la suspension temporaire du directeur sportif, Federico Cherubini, de 16 mois des activités au sein de la FIGC, avec une demande de prolongation au sein de l’UEFA et de la FIFA« .

« Avec l’arrêt révoqué, la Cour d’appel fédérale avait rejeté la plainte déposée par le Parquet fédéral contre la décision du Tribunal national fédéral qui, à son tour, avait acquitté la Juventus et les autres personnes déférées pour l’absence de faute disciplinaire en rapport avec à l’appréciation des effets de certaines cessions de droits d’inscription des joueurs sur les bilans et la comptabilisation des plus-values. Le club attend la publication des motifs et annonce dès à présent le recours au Collège de Garantie du Sport en vertu du Code de Justice du Sport », lit-on dans le communiqué.

