Serie A: la Juventus écope de 15 points de pénalité

Accusée d’irrégularités dans sa gestion financière, la Juventus Turin a écopé de 15 points de pénalité en championnat. Une sanction infligée par le Tribunal de la Fédération Italienne de Football (FIGC) ce vendredi.

La Juventus a été lourdement sanctionnée par le Tribunal de la Fédération italienne de football ce vendredi. Accusé par la justice d’avoir menti sur ses comptes pour notamment contourner le fair-play financier, le club turinois a écopé de 15 points de pénalité, alors que la Fédération italienne ne demandait que neuf points de retrait, de la part du FIGC. Une sanction qui ferait chuter la Juve de la 3è à la 10è place du championnat italien.

« La Cour d’appel fédérale, présidée par Mario Luigi Torsello, a accepté en partie l’appel de la Procura Federale (Procureur de la FIGC) sur la révocation partielle de la décision de la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite no. 89 du 27 mai dernier, sanctionnant la Juventus de 15 points de pénalité à purger au cours de la saison de football actuelle… », explique le FIGC dans son communiqué pour annoncer la nouvelle.

De cette publication, on constate également que plusieurs dirigeants du club, 11 au total, ont été aussi lourdement sanctionnés. Ainsi, l’ex-directeur sportif Fabio Paratici est banni du monde du football durant deux ans et demi, alors que le président démissionnaire Andrea Agnelli est suspendu pour deux ans. Le coordinateur sportif Federico Cherubini est banni pour un an et enfin, l’ancien membre du conseil d’administration Pavel Nedved, lui, écope de 8 mois d’interdictions d’intervenir dans le monde du football.

Pour rappel, la Juventus avait été acquittée avec dix autres clubs dans ce dossier l’année dernière dans cette même affaire. Mais la cour d’appel de la Fédération a accepté la demande du procureur fédéral de rouvrir le dossier, au vu de nouveaux éléments apportés par la justice italienne. Le club turinois a la possibilité de faire appel de cette sanction devant le Comité olympique italien (Coni). Droit qu’il exercera sans doute