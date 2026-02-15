Série A (J25) : quelle chaîne pour Naples – AS Roma en direct

Ce dimanche, Naples et l’AS Roma s’affrontent dans le cadre de la 25e journée du championnat italien de Serie A. La rencontre se déroulera au Stadio Diego Armando Maradona et le coup d’envoi est programmé à 19h45 GMT.

Ce dimanche, Naples et l’AS Roma s’affrontent dans le cadre de la 25e journée du championnat italien de Serie A. La rencontre se déroulera au Stadio Diego Armando Maradona et le coup d’envoi est programmé à 19h45 GMT.

Il s’agit du deuxième grand rendez-vous de ce week-end footballistique en Italie, et les supporters attendent avec intérêt le déroulement de cette affiche. L’enjeu et la qualité des deux équipes promettent une confrontation suivie par de nombreux amateurs du ballon rond, qui souhaitent connaître les modalités de diffusion pour ne rien manquer de la rencontre.

Pour regarder le match en direct, plusieurs diffuseurs proposeront la retransmission : DAZN TV, SuperSport, Sky Sports, New World TV, beIN Sports, Canal Live et Canal+. Selon votre pays, la diffusion pourra être accessible via les bouquets payants habituels ou par les plateformes de streaming associées aux chaînes. Il est conseillé de vérifier les programmations locales ou les offres des opérateurs pour confirmer la disponibilité et les éventuelles restrictions géographiques.