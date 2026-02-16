Serie A J25 : match nul entre Naples et l’AS Roma

Ce dimanche, Naples et l’AS Roma se sont affrontés pour clore la 25e journée de Serie A. La confrontation, très animée, s’est soldée par un partage des points sur le score de 2-2, offrant aux spectateurs un spectacle rythmé et engagé.

La première période a été dominée par les visiteurs, qui ont mis beaucoup de pression sur la défense napolitaine. Roma a ouvert le score dès la 7e minute grâce à Donyell Malen. Les Napolitains ont cependant trouvé l’égalisation peu avant la mi-temps : à la 40e minute, une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface signée Leonardo Spinazzola a lobé le gardien adverse pour ramener les deux équipes à hauteur.

Au retour des vestiaires, la rencontre a gardé son intensité. La Roma a repris l’avantage sur penalty à la 71e minute, Malen transformant la sentence et signant un doublé. Naples n’a pas baissé les bras et a obtenu l’égalisation grâce à un superbe but d’Alisson Santos à la 82e minute, qui a permis aux locaux de décrocher le 2-2 final. Avec ce résultat, la Roma remonte à la 4e place avec 47 points, tandis que Naples conserve la 3e position avec 50 unités.

Temps forts et enseignements

Le match a alterné périodes de domination et accélérations soudaines : Roma a su se montrer incisive en première période et efficace sur penalty, tandis que Naples a trouvé des solutions par des tentatives lointaines et un but de grande classe en fin de rencontre. Les deux équipes ont affiché une grande intensité physique et des séquences offensives intéressantes, rendant la lecture du match indécise jusqu’au coup de sifflet final.