Série A J23 : Udinese et AS Roma à égalité à la mi-temps

Au Bluenergy Stadium, Udinese accueille l’AS Roma pour la 23e journée de Serie A dans une affiche qui tient ses promesses en intensité. Après quarante-cinq minutes, le tableau affiche un 0-0, reflet d’une première période disputée où les deux collectifs ont su se neutraliser.

Au Bluenergy Stadium, Udinese accueille l’AS Roma pour la 23e journée de Serie A dans une affiche qui tient ses promesses en intensité. Après quarante-cinq minutes, le tableau affiche un 0-0, reflet d’une première période disputée où les deux collectifs ont su se neutraliser.

Le jeu s’est montré animé, mais les dernières décisions ont manqué de justesse. Les occasions n’ont pas manqué des deux côtés, sans pour autant aboutir à une ouverture du score. Les attaquants ont buté sur la finition : les tentatives n’ont pas trouvé le cadre ou ont été détournées au dernier moment, laissant la rencontre en suspens à la pause.

Du côté tactique, les équipes se sont montrées bien en place, privilégiant la solidité défensive et la maîtrise du ballon lorsqu’il le fallait. Les milieux ont tenté de dicter le tempo, tandis que les replis défensifs ont souvent annihilé les contre-attaques adverses. Les efforts collectifs ont compensé l’imprécision individuelle.

Publicité

Faits marquants de la première période