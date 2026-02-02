Benin Web TV
LIVE

Série A J23 : compositions officielles d’Udinese et de l’AS Roma

Le Bluenergy Stadium accueillera ce soir la rencontre entre l’Udinese et l’AS Roma, comptant pour la 23e journée du championnat italien. Le coup d’envoi est fixé à 19h45 GMT, et les deux équipes se préparent à aligner leurs titulaires officiels.

Le · MàJ le
Football
143vues
Série A J23 : compositions officielles d’Udinese et de l’AS Roma
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le Bluenergy Stadium accueillera ce soir la rencontre entre l’Udinese et l’AS Roma, comptant pour la 23e journée du championnat italien. Le coup d’envoi est fixé à 19h45 GMT, et les deux équipes se préparent à aligner leurs titulaires officiels.

Cette affiche revêt une grande importance pour les deux formations. Sur les dernières confrontations directes, la dynamique sourit nettement à la Roma, qui a remporté les six dernières oppositions face à l’Udinese. Parmi ces succès récents figurent un 2-0 acquis à domicile en novembre 2025 et une victoire 2-1 à Udine en janvier 2025. Les tifosi locaux gardent en mémoire la dernière victoire bianconera, un 4-0 marqué en septembre 2022, et espèrent que la soirée permettra d’inverser cette tendance.

Dans ce contexte, les entraîneurs misent sur leurs meilleurs éléments pour tenter de faire la différence sur le terrain et répondre aux attentes des supporters.

Publicité

Compositions officielles

Udinese : Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizubue, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura, Atta, Davis.

AS Roma : Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Mallen.

Publicité

Articles liés

« Cristiano, numéro 1 », Endrick sous le charme de Cristiano RonaldoCoupe du Roi : Albacete affronte le FC Barcelone en quart de finaleAC Milan veut renouer avec la victoire contre Bologne en Serie AManchester City: trois entraineurs présélectionnés pour remplacer Pep Guardiola
Merci pour votre lecture — publicité