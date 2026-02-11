Serge Lama affirme que la culture française est en train de disparaître

Serge Lama revient sous les projecteurs le 11 février 2026 avec un film documentaire réalisé par David Serero . Ce long-métrage, annoncé comme un portrait intime de l’artiste, interroge le parcours d’une des voix les plus reconnaissables de la chanson française et promet de révéler des épisodes peu connus de sa carrière.

Serge Lama revient sous les projecteurs le 11 février 2026 avec un film documentaire réalisé par David Serero. Ce long-métrage, annoncé comme un portrait intime de l’artiste, interroge le parcours d’une des voix les plus reconnaissables de la chanson française et promet de révéler des épisodes peu connus de sa carrière.

Impossible d’évoquer la chanson française sans citer Serge Lama. En plus de soixante ans de carrière, l’interprète au timbre éraillé a signé des titres devenus standards, tels que Les Ballons rouges, D’aventures en aventures, Je suis malade, Les P’tites Femmes de Pigalle ou Glycines. Sa discographie compte plus de trente albums et plusieurs reconnaissances publiques, dont une Victoire d’honneur remise aux Victoires de la musique en 2023. L’artiste, aujourd’hui octogénaire, a cessé de se produire sur scène il y a près de trois ans.

Le documentaire ne se contente pas d’un best-of : il entend ouvrir les coulisses d’un parcours marqué à la fois par des triomphes et des blessures personnelles. Interrogé face à Emilie Mazoyer dans l’émission Décibels, le chanteur, présenté comme ayant 83 ans, a résumé l’expérience : « C’était une interview poussée très loin, qu’il a réussi à tirer au biopic. Je n’ai jamais dit autant de choses depuis que je suis interviewé, depuis mes débuts. »

Un regard croisé et des témoignages

Le réalisateur David Serero pose la démarche du projet comme un exercice d’écoute et de respect. Il explique : « Quand vous avez une chance de parler à un grand maître, vous vous devez d’être à son écoute. J’ai un grand respect pour son CV, pour tout ce qu’il a fait. C’est quelqu’un qui fait partie du patrimoine, qui fait partie de l’histoire française et de l’histoire de France. » Le film entend ainsi mêler archives, confidences et regards contemporains.

Plusieurs artistes livrent leur témoignage dans ce portrait. Parmi eux figurent Lara Fabian, Julien Clerc, Nana Mouskouri, Bénabar et Marie-Paule Belle. Chacun évoque l’impact de Serge Lama sur son propre parcours et sur la chanson française, alternant souvenirs personnels et hommages à son écriture et à son interprétation.

Malgré ces marques d’admiration, Serge Lama peine à mesurer l’ampleur de la reconnaissance qui lui est aujourd’hui rendue. Toujours dans Décibels, il confie : « Je n’en ai pas conscience. Là, je vois que le métier m’a rendu plusieurs hommages extraordinaires depuis six mois. J’ai conscience qu’il a dû se passer quelque chose, mais j’ai du mal, moi, à avoir conscience de ça ! »

Parallèlement, le chanteur s’est exprimé sur l’état de la création musicale actuelle lors d’un entretien avec Pascal Praud sur Europe 1. Il y dresse un constat sévère de la chanson contemporaine : « Pour l’instant, la chanson française n’existe quasiment plus. Le texte n’existe plus. Les auteurs de chansons, maintenant, ils font une phrase, et après, c’est n’importe quoi, pas grave ! Du moment que la musique va à peu près, ça fait le coup. »