Serge Beynaud : sa danseuse, Zota, twerke à la plage et force l’admiration (vidéo)

La chorégraphe préférée de Serge Beynaud, Zota, fait la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux, depuis son accouchement, le 13 novembre 2021. La danseuse attitrée, à la faveur d’un twerk qu’elle a exécuté à la plage, force l’admiration.

S’il y a une chose qu’elle peut faire, au point d’amener les internautes à la valider, c’est de danser, de la plus sensuelle et de la plus vigoureuse des manières. Elle, c’est Zota, l’une membre de l’équipe de danseuses de Serge Beynaud et l’une des plus célèbres chorégraphes ivoiriennes.

Dans une vidéo, devenue virale, la danseuse chevronnée, Zota, est vue, en train de danser, sensuellement et vigoureusement, pour le plus grand plaisir de sa communauté. Alors que la chorégraphe préférée du très populaire chanteur ivoirien du couper-décaler, Serge Beynaud, faisait son twerk, elle est ovationnée par la personne, qui se trouve derrière la caméra.

La séquence, qui est partie d’Instagram, a inondé les réseaux sociaux, suscitant des commentaires admiratifs, même si les critiques ne sont jamais loin, dans la foulée de ces genres de publications. Affublée d’un bikini et d’un pagne, Zota a offert un mouvement torride de son derrière volumineux.

Pour rappel, alors qu’elle était enceinte, une vive polémique avait été créée sur les réseaux sociaux, au sujet du véritable auteur de la grossesse de la célèbre danseuse. D’aucuns avaient soutenu que l’enfant à naître était le fruit des aventures de Zota avec son mentor, Serge Beynaud.

Après la naissance de son enfant, le 13 novembre 2021, Zota revient, peu à peu, au-devant de la scène, offrant, à ses admirateurs, ce qu’elle sait faire le mieux. Selon la chorégraphe ivoirienne, si elle avait attendu, longtemps, avant de dévoiler les images de sa grossesse, c’était parce qu’elle voulait cacher la nouvelle aux mauvaises personnes.