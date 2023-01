Serge Beynaud: sa danseuse préférée Zota accusée de « vol »

Zota, la danseuse du chanteur ivoirien Serge Beynaud est citée dans une affaire de “vol”. Les accusations ont été faites par une artiste comédienne.

Zota est au cœur de la polémique depuis quelques jours à cause des accusations de vol d’une actrice ivoirienne qui se fait aussi appeler « Zota ». Cette dernière reproche à la danseuse de Serge Beynaud de lui avoir « volé » son nom de scène.

« Je porte le nom ” Zota ” depuis l’époque de l’émission ” Qui fait ça ? ”. J’ai appelé la danseuse de Serge Beynaud . Elle m’envoie balader… Deux artistes ne peuvent pas porter le même nom dans ce pays… Tout ce que la danseuse de Beynaud pose comme bon ou mauvais acte, rejaillit sur moi… », a dénoncé la comédienne.

Elle avance être la première artiste ivoirienne à avoir pour pseudo d’artiste Zota. « Un sobriquet que je porte depuis plusieurs années… Je suis tombée des nues d’entendre dans l’une des chansons de Serge Beynaud “Oh, Zota !” Je me dis alors que le jeune chanteur me chante. J’étais heureuse, cela, jusqu’à ce que j’apprenne qu’il fait allusion à l’une de ses danseuses », a-t-elle affirmé en estimant que dans un même pays, deux artistes ne peuvent porter le même nom.

Une affaire de droit d’auteur …

« Il faut dire que je m’appelle Goué Germaine à l’état-civil. A l’époque, dans l’émission “Dimanche passion”, je me faisais appeler Germaine. Mais quand j’ai intégré l’émission satirique “Qui fait ça ? “, Akissi Delta m’a demandé de me trouver un sobriquet. Je lui ai alors proposé 10 noms, dont le nom Zota.

Delta a opté pour Zota (qui veut dire dans ma langue maternelle, le Yacouba, “réfléchir avant d’agir », avait-elle rappelé.

La comédienne rapporte avoir porté plainte au Burida. A noter que Le Burida est une société de gestion collective, qui gère toutes les catégories de droits d’auteur et de droits voisins en Côte d’Ivoire.

Avec un répertoire de plus 72.000 œuvres, plus de 6.000 auteurs, producteurs et artistes interprètes lui ont confié la gestion de leurs droits.