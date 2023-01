Serge Beynaud: le chanteur se sépare définitivement de Zota et …

L’artiste du Coupé-décalé, Serge Beynaud, a confirmé s’être définitivement séparé de ses deux danseuses Zota et Fallone.

Serge Beynaud Zota et Fallone c’est officiellement fini. Le mannequin des arrangeurs qui a toujours préféré de jeunes danseuses s’est séparé de sa danseuse préférée Zota.

« Zota & Fallone, c’est fini, non elles ne feront pas partie de mes danseuses, Zota ça fait 2 ans, Fallone c’est depuis l’année passée. Aujourd’hui, j’ai une nouvelle équipe de danseurs et danseuses, jeunes et dynamiques avec laquelle je travaille et qui font bien le travail aussi”, a confié Serge Beynaud, lors d’une conférence de presse en prélude à son concert du 18 février 2023.

Il s’agit d’un concert de célébration de ses 15 ans de carrière. Et pourtant, avec le trio composé de Zota, d’Annick Choco et de Sandia Chouchou, Serge Beynaud a fait sensation dans plusieurs salles de spectacles en Côte d’Ivoire et à l’international.

Pour rappel, Serge Beynaud avait recruté Fallonne, après les départs d’Annick et de Sandia qui se sont lancées dans la chanson. L’arrivée de Fallonne avait pour but d’épauler Zota.

Mais Zota a disparu des radars du showbiz ivoirien depuis l’annonce de sa grossesse. La jeune femme a accouché de son premier enfant en novembre 2021. « C’est mon premier enfant, on est en Afrique, on se connaît. Bouche des gens-là, c’est trop compliqué. Donc j’ai préféré garder les images, des vidéos. Après l’accouchement, j’ai commencé à partager », avait clarifié Zota trois semaines après son accouchement.