Serge Beynaud inconsolable: son danseur meurt en plein tournage de son clip (image)

Le célèbre artiste coupé-décalé Serge Beynaud a perdu l’un de ses fidèles collaborateurs. Son danseur connu sous le nom de Dada est mort électrocuté ce mercredi alors qu’il était en plein tournage du clip de l’artiste Serge Beynaud.

La communauté musicale ivoirienne est en deuil suite à la tragique disparition de Dada, un danseur émérite et proche collaborateur du célèbre chanteur Serge Beynaud. Selon les premières informations, Dada a été électrocuté lors du tournage d’un clip de l’artiste, laissant derrière lui une équipe et des admirateurs en détresse.

L’annonce de la mort de Dada a rapidement suscité une vague d’affliction et de compassion parmi les fans et les proches de l’artiste. De nombreux messages poignants et souvenirs touchants ont été partagés sur les réseaux sociaux en hommage à celui qui était connu pour sa passion et son talent pour la danse.

- Publicité-

La perte brutale de Dada a également profondément affecté Serge Beynaud et ses collègues de l’industrie musicale ivoirienne. Bebi Philip, le célèbre arrangeur, a ainsi exprimé sa solidarité avec le chanteur: «J’ose pas imaginer ce que Beynaud traverse actuellement! Courage à lui et condoléances à la famille éplorée».

Articles similaires