Serey Dié: 1ère apparition publique de son ex Aline en tant que mère célibataire (photos)

Après sa séparation avec l’international ivoirien Serey Dié, Aline a fait une apparition publique qui affole la toile depuis le lundi 18 juillet 2022.

Il y a environ un mois, Serey Dié annonçait sa séparation avec sa femme Aline et sa vie de couple avec Josey, artiste chanteuse ivoirienne. Alors qu’on s’y attendait le moins, Aline, la mère des cinq autres enfants de Serey Dié est devenue l’attraction de la toile après la fuite de l’une de ses récentes photos. « La ravissante Aline, l’ex femme de Serey Die », peut-on lire en légende de la photo d’Aline.

Longtemps réclamée sur les réseaux sociaux, pour cette apparition, Aline a pu compter sur le soutien des internautes. Car, à peine publiée, les internautes se sont jetés sur la publication pour évoquer son divorce avec l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire. Chacun y va de son humeur. Pour certains, rien n’est encore fini entre Serey Dié et Aline puis Josey n’aurait pas encore gagné la bataille.

D’autres encore pensent qu’Aline confirme l’hypothèse selon laquelle certaines femmes attendent la séparation pour se rappeler qu’il faut prendre soins de soi et briller tout les jours dans leurs foyers.

« Quand tu quittes ton ex, c’est maintenant que tu as l’impression qu’elle grossit et devient belle… Le cœur de Serey Die actuellement; si j’avais ton contact et ton adresse, j’allais chercher à t’épouser car une femme comme toi sait rendre un homme stable et opulent », ont commenté des internautes.

D’autres estiment qu’Aline vient de faire son entrée dans le clan des mères célibataires. « On dirait qu’elle n’a même pas fait 5 enfants, tellement qu’elle est belle »; « Quand tu ne te mets pas sur les réseaux sociaux, on se dit que tu es dépassé. Les gens ont pris ses anciennes photos pour se moquer d’elle et aujourd’hui elle fait Bimmmm dans sa peau de mère Célibataire »; peut-on lire entre autres dans plusieurs milliers de commentaires.