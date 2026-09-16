Sept couches, une robe : Miss Ouganda transforme la césarienne en couture

À Miss World 2026, Trivia Elle Muhoza a porté une robe construite autour d’une image inattendue de la maternité. La créatrice ougandaise Mushirah Rabaab Abdallah a traduit en satin et en tulle les sept couches anatomiques qu’elle avait repérées sur une illustration de césarienne.

Également connue sous le nom de Keesha, la styliste explique avoir travaillé à partir d’une illustration médicale qui l’avait marquée par ses couleurs et ses superpositions. La robe associe satin extensible, tulle et dégradés de pêche, or, corail, rouge, bordeaux et lie-de-vin, avec des perles, des éléments de verre et des cristaux. La création a mobilisé une équipe de cinq personnes pendant environ un mois, selon Pulse Nigeria.

Le vêtement ne cherche pas à reproduire un geste chirurgical à la lettre. Les sept niveaux servent de trame visuelle à la créatrice, qui a transposé dans le tissu les couches qu’elle avait repérées sur son image de référence. Plusieurs publications consacrées à la robe précisent que le concept est né de son expérience de jeune mère et de ses échanges avec des femmes ayant accouché par césarienne.

Abdallah dit aussi vouloir répondre au cliché qui présente parfois la césarienne comme une voie plus facile vers la naissance. L’Organisation mondiale de la Santé rappelle qu’il s’agit au contraire d’une chirurgie abdominale majeure, avec des étapes préopératoires, chirurgicales et postopératoires et des risques à court comme à long terme. Le vêtement reste donc une interprétation artistique, pas un schéma médical.

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Trivia Elle Muhoza, 22 ans, représente l’Ouganda à Miss World 2026. Son profil officiel la présente comme entrepreneure dans la beauté et les soins de la peau, avec un engagement philanthropique auprès des femmes et des enfants. Elle avait déjà mené cette année des actions autour de la santé menstruelle dans les districts de Kabale et Rubanda.

Muhoza a porté « Layers of Life » le 27 août lors du Vietnam Beauty Fashion Fest XVII, organisé dans le programme de Miss World. La finale du concours s’est tenue le 5 septembre à Nha Trang.