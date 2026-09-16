Shampooing WBeauty rappelé, l’alerte s’étend après une bactérie détectée

Le rappel du WBeauty Complete Clarifying Shampoo de Woolworths a pris une dimension régionale le 14 septembre. La Commission de la concurrence du COMESA a relayé l’alerte après la détection de Pluralibacter gergoviae dans le shampoing 250 ml.

Woolworths a annoncé le rappel volontaire le 1er septembre, après des contrôles qualité et des analyses complémentaires. Le produit avait déjà été retiré des rayons en Afrique du Sud. La National Consumer Commission sud-africaine l’a relayé le 3 septembre et identifie le produit par le code 6009233284823. Les clients qui en disposent doivent cesser de l’utiliser et peuvent le rapporter en magasin pour un remboursement intégral, sans preuve d’achat.

Le produit a été vendu en Afrique du Sud depuis juillet 2025 et exporté vers le Botswana, le Lesotho, l’Eswatini, le Mozambique, Maurice, la Zambie et la Namibie, selon la NCC. L’alerte du COMESA vise particulièrement l’Eswatini, la Zambie et Maurice, tout en rappelant que des achats transfrontaliers peuvent faire circuler un produit au-delà des marchés officiellement approvisionnés.

La bactérie Pluralibacter gergoviae peut être présente dans des environnements humides de fabrication. Woolworths estime que le risque est faible pour les personnes en bonne santé, mais demande aux personnes dont le système immunitaire est affaibli d’arrêter l’utilisation afin d’éviter une possible infection bactérienne.

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Pour les consommatrices, le détail à vérifier est le nom exact et le format. Le rappel concerne WBeauty Complete Clarifying Shampoo en 250 ml, associé au code 6009233284823. La NCC ne conditionne pas le retour à la présentation d’un ticket de caisse.

La Food and Drug Administration américaine rappelle plus largement que les cosmétiques peuvent être contaminés par des microorganismes via l’eau, les matières premières, les conditions de fabrication ou un système de conservation inefficace. Elle recommande de suivre les avis de rappel et, en cas de réaction inhabituelle après l’usage d’un cosmétique, d’arrêter le produit et de demander un avis médical.

Woolworths indique avoir retiré le shampoing de ses rayons. Les demandes d’information liées au rappel peuvent être adressées au service consommateurs de l’enseigne, tandis que la NCC a publié l’avis officiel et le code permettant d’identifier le produit concerné.