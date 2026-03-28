Sénégal vs Pérou : les composition probables
À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le Sénégal se déplace au Stade de France pour un match amical face au Pérou ce samedi à 16h00 GMT. Cette sortie est perçue comme une ultime répétition pour affiner les automatismes avant la grande échéance.
Le sélectionneur Pape Thiaw devrait privilégier un dispositif en 4-3-3, s’appuyant sur une ossature déjà bien connue. Dans les cages, Édouard Mendy paraît bien placé pour obtenir le départ, tandis que la charnière défensive pourrait associer Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, flanqués par Antoine Mendy à droite et El Hadji Malick Diouf à gauche.
Au milieu, la paire Idrissa Gana Gueye — Pape Gueye est attendue pour apporter équilibre et densité, avec Habib Diarra en rôle de relayeur offensif. Lamine Camara, lui, pourrait bénéficier d’un repos afin de préserver ses forces en vue des échéances à venir.
Composition probable
Édouard Mendy ; Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf ; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye ; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye.