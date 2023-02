Sénégal: violenté, Ousmane Sonko décide de porter plainte

Le chef de file de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko a dénoncé jeudi, son arrestation violente et annoncé une plainte contre « tous les acteurs qui sont mêlés à ces exactions qu’on a subies ».

Alors qu’il revenait du procès pour diffamation dans lequel il est accusé par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un procès qui a d’ailleurs été renvoyé au 16 mars 2023, Ousmane Sonko a subi une violence de la part des hommes en uniforme.

« Les forces de défense et de sécurité ont exercé une violence inédite, inouïe et gratuite contre ma personne et ma voiture. Le monde entier a vu des forces de l’ordre casser la vitre de ma voiture, forcer les serrures pour m’extraire de force et me conduire chez moi à bord d’un de leur fourgon blindé. Une attitude que rien ne justifie. Avec tout le dispositif qu’ils avaient, ils pouvaient escorter notre cortège sans grabuges », a rappelé Ousmane Sonko qui a été conduit à son domicile par les forces de l’ordre après avoir été sorti de force de son véhicule.

« On me bloque chez moi de manière tout à fait illégale parce qu’aucun juge n’a décerné une ordonnance pour que je sois sous résidence surveillée », déplore-t-il. « Au moment où je vous parle, ajoute-t-il, je devais être à l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal pour célébrer avec eux (les Américains) leur fête d’indépendance. On me refuse tout déplacement hors de mon domicile barricadé par des chars de combat et des centaines de policiers »

Le président du Pastef Les Patriotes a, par ailleurs, annoncé des plaintes contre « tous les acteurs qui sont mêlés à ces exactions qu’on a subies hier à commencer par le ministre de l’intérieur, les généraux et chefs de la police qui sont les donneurs d’ordre, les commandants et commissaires », a-t-il poursuivi.

Comme à son habitude, Ousmane Sonko a accusé le président Macky Sall de vouloir conduire le pays vers une situation désastreuse. Appelant le peuple sénégalais et la communauté internationale à faire barrage à la tentative de confiscation du pouvoir, à travers un troisième mandat. Le maire de Ziguinchor ajoute ensuite que le président Macky Sall tente de toutes les manières à l’empêcher de se présenter à la présidentielle de 2025.