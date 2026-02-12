Sénégal : un journaliste décède après un malaise à l’antenne

Mercredi 11 février 2026, le journaliste sénégalais Georges Déthié Diop est décédé peu après avoir présenté le journal de 7 heures sur Radio Futurs Médias (RFM). Un malaise survenu rapidement après son passage à l’antenne a entraîné une prise en charge immédiate, mais il n’a pas survécu.

La nouvelle a provoqué une vive émotion dans le milieu des médias au Sénégal ; il y était estimé pour son professionnalisme et pour sa voix familière des auditeurs.

Journaliste confirmé, Georges Déthié Diop animait l’émission Le Grand Journal et était issu de la 35e promotion du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI). Il laisse une famille et de nombreux amis.

Hommages et obsèques