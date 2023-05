Sénégal: tension autour du procès de l’opposant Ousmane Sonko

- Publicité-

Des affrontements entre partisans de l’opposant politique Ousmane Sonko et les forces de défense et de sécurité ont éclaté à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, en marge du procès imminent de Sonko pour des accusations de viol et de menaces de mort. Les manifestants ont pris d’assaut son domicile, bloquant les principales artères de la ville et entrant en confrontation avec les forces de sécurité.

Les tensions montent au Sénégal à l’approche du procès de l’opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort à l’encontre d’une employée d’un salon de beauté.

Lundi matin, des partisans de Sonko se sont rassemblés devant son domicile à Ziguinchor pour s’opposer à une possible arrestation de leur leader. Les affrontements avec les forces de défense et de sécurité se sont intensifiés, avec des manifestants bloquant les routes et les forces de l’ordre utilisant des grenades lacrymogènes pour disperser la foule.

Malheureusement, un membre de la police a perdu la vie lors de ces violences, suite à un accident tragique impliquant un char du groupement mobile d’intervention (GMI), a confirmé le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome. Des blessés ont également été signalés parmi les manifestants, selon des sources concordantes.

Cette affaire, communément appelée « affaire Sweet Beauty », a éclaté au grand jour en février 2021 lorsque Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko, l’accusant de viols répétés et de menaces de mort. L’arrestation de Sonko en mars de la même année avait déclenché des affrontements meurtriers, faisant 14 morts. Par la suite, Sonko a été placé sous contrôle judiciaire.

Absence de convocation officielle

Les conséquences de ce procès pourraient avoir un impact significatif sur les ambitions présidentielles de Sonko pour les élections de 2024. Les avocats de l’opposant ont souligné l’absence de convocation officielle pour le procès devant la chambre criminelle.

Dans ce contexte tendu, il est crucial de garantir un processus judiciaire équitable et transparent, tout en cherchant à apaiser les tensions et à favoriser le dialogue entre les différents acteurs politiques et sociaux du Sénégal. L’issue de ce procès aura sans aucun doute des répercussions majeures sur l’avenir politique du pays et sur la stabilité de la nation ouest-africaine.