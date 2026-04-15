Sénégal : Suspension temporaire de la commercialisation de l’oignon

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé la suspension, du 15 avril au 1er juin 2026, de la commercialisation sur le marché intérieur des oignons issus des grandes exploitations, mesure accompagnée d’un dispositif de régulation piloté par l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) pour soutenir les producteurs locaux et stabiliser les prix.

Selon la circulaire gouvernementale, cette décision fait suite à une analyse de marché ayant mis en évidence une offre excédentaire qui a provoqué une chute des cours au détriment des exploitations familiales et entraîné des pertes post-récolte significatives.

L’ARM a été chargée de mettre en œuvre les mesures de régulation destinées à garantir la disponibilité des produits, faciliter l’accès des consommateurs et rétablir un équilibre entre les volumes commercialisés par les agro-industriels et ceux des producteurs familiaux.

La limitation temporaire des flux d’oignons issus des grandes exploitations vise à permettre aux petits producteurs d’écouler leurs récoltes dans des conditions économiques plus favorables, selon les autorités.

Mesures d’accompagnement et contrôle

Les agro-industries dépourvues de capacités de stockage sont invitées à se rapprocher de l’ARM, qui met à leur disposition des infrastructures adaptées pour réduire les pertes et organiser la gestion des volumes pendant la période de suspension.

Parallèlement, les services compétents assureront un suivi régulier des prix afin de prévenir la spéculation ; le ministère a insisté sur le respect strict de la mesure