Sénégal : saisie record de 3 tonnes de cocaïne par la Marine

Le Sénégal continue de mener une lutte acharnée contre le trafic de drogue. Dans une opération nocturne, la marine sénégalaise a intercepté un navire transportant une cargaison sans précédent de 3 tonnes de cocaïne.

Au Sénégal, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a confirmé, par le biais d’un communiqué publié ce mardi, l’exploit réalisé par l’un de ses patrouilleurs en haute mer, avec la saisie de 3 tonnes de cocaïne. Cet événement marque la plus grande saisie de cocaïne réalisée au cours des cinq dernières années dans la région.

Les détails concernant l’origine et la destination de cette importante cargaison n’ont pas été divulgués par la Dirpa. La marine sénégalaise avait déjà réalisé des opérations similaires par le passé. En 2019, la Douane sénégalaise avait intercepté plus d’une tonne de cocaïne au port de Dakar, provenant également d’Amérique du Sud et destinée à être acheminée vers l’Europe par la capitale sénégalaise.

Au-delà de l’enjeu sécuritaire, cette interception met en évidence la nécessité pour les autorités sénégalaises de renforcer la vigilance et la coopération internationale pour contrer ces trafics illégaux, et aussi l’urgence de solutions concertées pour endiguer ce fléau qui menace la stabilité régionale.

Les ports de l’Afrique de l’Ouest sont devenus des points névralgiques pour le trafic de drogue, où différentes substances illicites sont souvent dissimulées dans des conteneurs de marchandises ou des véhicules.