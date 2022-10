Sénégal: saisie historique de 300 kg de cocaïne estimée à 24 milliards de fcfa

Au total, 300 kilogrammes de cocaïne ont été saisis, ce week-end, à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Selon la douane sénégalaise cette saisie record de cocaïne, en provenance du Mali, peut être estimée à une valeur de 24 milliards de francs CFA.

« Il s’agit de la plus grosse saisie de cocaïne par voie terrestre jamais réalisée par les douanes sénégalaises », indique un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques (Dcrp) des douanes sénégalaises. « La marchandise prohibée se trouvait dans une cachette aménagée d’un camion frigorifique immatriculé au Mali et en partance pour Dakar », précise le communiqué. Des devises, dollars, francs CFA, francs guinéens, leones et ouguillas (monnaies sierra-léonaise et mauritanienne), ont été également saisies sur les deux convoyeurs, rapporte TV5 Monde.