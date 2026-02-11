Sénégal : Sahid Yallou nommé président de l’APBEFS

Au Sénégal, la présidence de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEFS) change de main : Sahid Yallou, directeur général d’Ecobank Sénégal, prend l’intérim après le départ de Khady Boye Hann de la direction générale de BGFI, selon les informations rendues publiques le 10 février 2026.

Au Sénégal, la présidence de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEFS) change de main : Sahid Yallou, directeur général d’Ecobank Sénégal, prend l’intérim après le départ de Khady Boye Hann de la direction générale de BGFI, selon les informations rendues publiques le 10 février 2026.

Sahid Yallou, qui occupait jusqu’à présent le poste de Premier Vice-Président de l’APBEFS, est appelé à exercer la présidence par intérim en vertu des statuts de l’association jusqu’à la tenue de la prochaine élection. Sa nomination intervient au moment où le secteur bancaire sénégalais affirme vouloir renforcer son rôle dans le financement de l’économie nationale et poursuivre plusieurs chantiers de modernisation et de gouvernance.

La passation de responsabilités suit le départ de Khady Boye Hann de la direction générale de BGFI. À l’annonce de son retrait de la présidence de l’APBEFS, Khady Boye Hann a déclaré avoir exercé cette fonction « dans un esprit de dialogue, de rigueur et de service au secteur bancaire » et s’est dite satisfaite que les travaux engagés puissent se poursuivre.

Publicité

Un intérim placé sous le signe de la continuité institutionnelle

Professionnel reconnu du secteur bancaire, Sahid Yallou apporte à la présidence par intérim une expérience managériale acquise à la tête d’Ecobank Sénégal. Le communiqué de l’APBEFS souligne sa connaissance des enjeux liés au financement de l’économie, à la gestion des risques et à la modernisation des services financiers, éléments jugés essentiels pour accompagner l’évolution du marché bancaire sénégalais.

L’APBEFS, créée en 1965, regroupe les banques et établissements financiers opérant au Sénégal. L’association a pour missions de promouvoir la profession, de défendre les intérêts de ses membres et de renforcer leur image auprès du public. Elle dialogue régulièrement avec les pouvoirs publics et les acteurs du secteur financier sur les questions de réglementation, de législation et de relations sociales.

Outre les travaux réglementaires et législatifs, l’APBEFS mène des actions de formation et de veille stratégique destinées à soutenir le développement du secteur. La structure met également l’accent sur l’amélioration des services bancaires, la gestion des risques et l’adaptation des offres aux besoins d’un tissu économique en mutation.

Publicité