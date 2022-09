Sénégal – Rentrée parlementaire: grosse bagarre, scène d’injures entre plusieurs députés (Vidéo)

Ce lundi 12 septembre, le Parlement sénégalais a fait sa rentrée. Mais, alors que les travaux n’ont même pas encore débutés pour les 165 députés de la 14e législature, la tension est montée et une grosse bagarre a éclaté ce lundi matin.

Au Sénégal, l’installation des députés nouvellement élus est prévue pour ce lundi 12 septembre 2022. Mais, pour cette session inaugurale de la 14ème législature du Parlement, les députés ont assisté à une scène peu ordinaire.

Alors que les travaux n’ont même pas encore débutés, la tension est montée d’un cran. Une grosse bagarre s’est éclatée laissant place à des scènes d’injures, et empoignades entre plusieurs élus du peuple à Dakar.

Cette 14e législature comporte deux faits inédits. L’équilibre à un siège près entre le pouvoir et l’opposition mais surtout une forte présence des femmes qui représentent 44% du parlement élu. En effet, le Sénégal fait franchir un nouveau palier à la représentation politique des femmes en Afrique de l’Ouest avec une proportion record de députées dans le Parlement récemment élu. Plus de 44% des sièges de l’Assemblée nationale élue en juillet seront occupés par des femmes, la proportion la plus haute dans un Parlement en Afrique de l’Ouest.