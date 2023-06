Sénégal: quelle porte de sortie pour Ousmane Sonko, condamné à 02 ans de prison ferme?

La condamnation à une peine de prison ferme de 02 ans pour Ousmane Sonko, célèbre leader politique sénégalais, soulève des interrogations quant à son avenir politique et aux éventuelles voies de sortie qui s’offrent à lui. Alors que ses partisans expriment leur soutien indéfectible, le pays observe avec attention l’évolution de cette situation.

Dans une décision largement médiatisée, Ousmane Sonko, figure de proue de l’opposition sénégalaise, a été condamné à une peine de 02 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » et participation à une manifestation non autorisée. Cette décision a provoqué une vague de réactions au Sénégal et suscite des interrogations quant à l’avenir politique du leader charismatique.

Ousmane Sonko, connu pour son discours anti-establishment et sa popularité grandissante, a réussi à mobiliser de nombreux partisans lors des élections présidentielles de 2019, où il a obtenu un résultat impressionnant malgré sa défaite. Depuis lors, il s’est positionné comme un contrepoids politique fort au président en exercice, avec un nombre croissant de partisans qui se sont ralliés à sa cause.

- Publicité-

La condamnation de Sonko a suscité de vives réactions parmi ses partisans, qui considèrent cette décision comme une manœuvre politique visant à le réduire au silence. Des manifestations de soutien ont éclaté dans plusieurs villes du pays, réclamant sa libération immédiate et dénonçant ce qu’ils perçoivent comme une justice partiale.

Toutefois, l’attention se tourne désormais vers les voies de sortie possibles pour Ousmane Sonko. L’une des options envisagées est une révision de la décision judiciaire par une instance supérieure. Les avocats de Sonko ont annoncé leur intention de faire appel de la condamnation, arguant que le procès était entaché d’irrégularités et de partialité. Si cette démarche aboutit à une annulation ou une réduction de la peine, cela permettrait à Sonko de reprendre rapidement ses activités politiques.

Une autre voie de sortie pourrait être une grâce présidentielle, qui pourrait être accordée par le président Macky Sall lui-même. La grâce présidentielle n’annule pas le jugement ni n’efface le casier judiciaire du condamné. En cela, elle doit être distinguée de l’amnistie qui est une mesure législative qui efface les condamnations prononcées.

- Publicité-

Au Sénégal, le droit de grâce appartient au président de la République (article 47 de la Constitution). Le bénéficiaire doit faire l’objet d’une condamnation le plus souvent définitive et exécutoire. La demande de grâce est adressée au Président de la République par le condamné ou par tout intéressé (avocat du condamné, membre de la famille, ami, Parquet…) au nom du condamné.

Cependant, compte tenu des tensions politiques entre Macky et Sonko, cette possibilité reste incertaine et pourrait aggraver davantage la polarisation politique au Sénégal.

Alors que le pays attend avec impatience le dénouement de cette affaire, il est clair que la condamnation d’Ousmane Sonko ne l’a pas empêché de conserver son influence politique. Ses partisans restent mobilisés et sa popularité ne semble pas s’effriter malgré les revers judiciaires. Quelle que soit la porte de sortie qui se présente à lui, Ousmane Sonko continuera sans aucun doute de jouer un rôle clé dans le paysage politique sénégalais, forçant le gouvernement à tenir compte de ses préoccupations et aspirations.