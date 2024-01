Sénégal: « Quand-est ce que tu vas te marier », quand Aliou Cissé se moquait de Sadio Mané

- Publicité-

En conférence de presse lundi soir après la victoire face au Niger (1-0) en amicale, Aliou Cissé a réagi au mariage de Sadio Mané avec la belle Aicha Tamba. Et le sélectionneur du Sénégal a souhaité tout le bonheur du monde aux mariés, non sans taquiner son joueur.

Longtemps critiqué pour son statut de célibat, Sadio Mané a finalement déchiré cette tunique. La star sénégalais s’est convolé en justes noces avec la belle Aicha Tamba. Une jeune fille de 19 ans (ou 18 ans selon les sources), originaire de Casamance, non loin de Bambali, le village natal de son mari. Un évènement célébré en grande pompe par l’attaquant d’Al Nassr qui a immortalisé la cérémonie sur ses réseaux sociaux.

Bien évidemment, l’heureux évènement à été commenté par ….toute la planète. En tanière, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, les Lions de la Téranga n’ont pas non plus resté silencieux face à cette vague de réaction. En conférence de presse lundi soir, après la courte victoire des siens face au Niger (1-0) en amical, Aliou Cissé n’a pas manqué d’évoquer cet heureux évènement, tout en taquinant l’ailier d’Al Nassr en Arabie Saoudite.

“Le mariage, c’est un moment important. Le football c’est notre vie. Mais il y a la famille aussi. Toute l’équipe nationale y compris moi, on lui reprochait tout le temps : “Quand-est ce que tu vas te marier,” a ainsi lancé, non sans une certaine pointe d’humour, le coach de 48 ans.

- Publicité-

Avant de souhaiter tout le bonheur du monde aux nouveaux mariés: « Maintenant il s’est marié. Il a bien travaillé dans la semaine, c’est un garçon qui a beaucoup joué ces derniers temps, et je pense que de le laisser avec sa dulcinée passer des bons moments, cela ne peut que lui faire du bien. Nous lui souhaitons vraiment beaucoup de bonheur et qu’il ait beaucoup d’enfants. »

Aliou Cissé sur le mariage de Sadio Mane :



"Le mariage c’est un moment important. Le football c’est notre vie. Mais il y a la famille aussi. Toute l’équipe nationale y compris moi, on lui demandait tout le temps : "Quand-est ce que tu vas te marier. 😂" pic.twitter.com/jLDn1XW8wF — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) January 8, 2024

Le bonheur d’accord, mais pour ce qui est de faire des enfants, Sadio Mané va devoir le reporter à plus tard, au moins après le 11 février. Car pour le moment, c’est la Coupe d’Afrique des nations, avec les Sénégalais logés dans le groupe C, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Champions d’Afrique en titre et en quête de leur deuxième étoile continentale, les Lions de la Téranga démarrent leur compétition face aux Scorpions le 15 janvier prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.