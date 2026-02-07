Sénégal : «Personne ne parle wolof» : l’avocat des supporters sénégalais détenus à Rabat s’exprime

Dix-huit supporters sénégalais restent en garde à vue au Maroc, suite aux violences survenues à la fin de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc. Ces supporters, toujours enfermés dans un centre de détention marocain, ont pris une décision collective ce vendredi 6 février : entamer un jeûne.

La mesure a été motivée par leur sentiment de ne pas être entendus par les autorités locales, selon les éléments disponibles. Parmi les personnes mises en cause, l’un des détenus a dû être admis à l’hôpital avant d’être ramené par la suite au centre pénitentiaire où il est placé.

Les faits concernés se sont produits à l’issue du match de la finale de la CAN, épisode qui a précédé les arrestations et les maintiens en détention. À ce stade, les informations publiques confirment uniquement le nombre de personnes détenues, la date de la décision de jeûne et l’hospitalisation ponctuelle d’un des prévenus.

