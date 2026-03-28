Sénégal – Pérou en direct : chaînes et options de streaming

Champion d’Afrique en titre après son succès lors de la CAN 2025, le Sénégal met le cap sur la Coupe du monde 2026 avec un match amical d’envergure contre le Pérou, programmé ce samedi au Stade de France. Cette confrontation intercontinentale suscite une forte attente parmi les supporters et les observateurs.

Les Lions, encore auréolés de leur dernier trophée continental, profiteront de cette rencontre pour affiner leurs automatismes face à un adversaire sud-américain de calibre. L’affluence et l’engouement autour de la rencontre témoignent de l’intérêt porté à ce rendez-vous préparatoire.

Le coup d’envoi est fixé à 17h, heure de Paris (16h GMT), et le Stade de France devrait accueillir le match à guichets fermés, signe de la popularité de cette affiche.

Où regarder le match

Pour les téléspectateurs sénégalais, RTS 1 prendra en charge la retransmission, comme c’est généralement le cas pour les rencontres des Lions. Au Pérou, Movistar Deportes diffusera la rencontre pour le public sud-américain. En France, la diffusion dépendra des droits détenus : certaines chaînes ou plateformes sportives internationales peuvent se charger de la retransmission.

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